Делегация Южной Кореи посетит Украину на фоне участия в войне войск Северной Кореи

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що південнокорейська делегація відвідає Україну вже цього тижня, щоб поділитися інформацією про відправлення військ Північної Кореї до росії та обговорити заходи співпраці.

Про це пише Yonhap із посиланням на телефонну розмову президента країни з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Крім того, Yonhap пише з посиланням на розвідку, що деякі північнокорейські генерали разом з іншими військами КНДР уже могли переїхати до зони бойових дій.

«Мобілізація військ між Північною Кореєю та росією триває. Ми перевіряємо можливість розгортання частини (північнокорейського — ред.) персоналу, зокрема високопоставлених військових, на передовій», — сказав представник розвідки Південної Кореї.

За його словами, зараз російські військові навчають північнокорейських солдатів понад сотням військових термінів російською мовою. Він також указав на труднощі у спілкуванні між ними через мовний бар’єр.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/18093

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