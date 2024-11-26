Китаю не подобається тандем путін-Ин

Китай, ймовірно, відчуває дедалі більший дискомфорт через посилення зв'язків КНДР з росією і вважає зростаючу співпрацю між Пхеньяном і москвою тривожною ознакою — The Guardian.

Видання посилається на слова заступника держсекретаря США Курта Кемпбелла. Він схиляється до того, що Китай навряд чи підтримує рішення Кім Чен Ина відправити своїх солдатів воювати на боці рф проти України.

У Міністерстві закордонних справ Японії також сумніваються, що Пекін задоволений діями Північної Кореї. Офіційні особи кажуть, що Китай здебільшого мовчав з цього питання, і, можливо, стурбований тим, що військова змова в Україні допоможе американському прагненню сформувати мережу альянсів з Південною Кореєю і Японією в Східній Азії, які Пекін вже розглядає як спрямовані на обмеження його могутності.

"Тема, яка стає все більш незручною для китайських співрозмовників, — це взаємодія КНДР з росією.

У деяких дискусіях, які ми проводили, складається враження, що ми інформуємо їх про речі, про які вони не знали щодо дій Північної Кореї, і вони стурбовані тим, що російське заохочення може спонукати КНДР до дій, у тому числі воєнних, які можуть не відповідати інтересам Китаю.

Китай не вдавався до прямої критики росії, але ми вважаємо, що посилення координації між Пхеньяном і москвою викликає у них занепокоєння", — сказав Кемпбелл на нещодавньому семінарі в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Але аналітики розходяться в думках щодо того, чи існує суттєва "тріщина" у відносинах між Китаєм і росією.

Денніс Вайлдер, колишній помічник директора ЦРУ у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону, сказав, що мовчанка в Пекіні з цього приводу "приголомшує".

"У китайській пресі немає жодного слова ні про стратегічну угоду, укладену між росією і Північною Кореєю влітку, ні про відправку військ.

Як Китай пояснює те, що відбувається, і як вони ігнорують на міжнародному рівні той факт, що їхня держава-союзник зараз воює в Україні? Європейці будуть засмучені, і вони будуть засмучені не через Північну Корею, а через Китай.

Якщо рф піде шляхом ядерної допомоги Північній Кореї, це зміцнить американські альянси в Східній Азії і, можливо, створить справжнє НАТО, тому президент Сі Цзіньпін опиниться в дуже, дуже складному становищі", — вважає Вайлдер.

Водночас Ендрю Ширер, генеральний директор Австралійського управління національної розвідки, також скептично оцінив масштаби занепокоєння Китаю.

"Ідея вбити клин між путіним і Сі є досить вигадливою, і якщо ми не визнаємо реальність, що путін все ще продовжує війну в Україні лише завдяки військовій, дипломатичній і подвійній підтримці Китаю, ми не зможемо розробити ефективну стратегію", — каже Ширер.

Японська професорка Емі Міфуне з юридичного факультету Університету Комазава також скептично ставиться до розмов про занепокоєння Китаю.

"Не може бути, щоб Китай не знав про плани росії. Китай не може дозволити собі бачити, як росія програє Заходу, а якщо росія виграє, це допоможе створити пропагандистську перевагу і прецедент для Китаю в його прагненні контролювати Тайвань", — каже Міфуне.

Професор Хідея Курата з Національної академії оборони Японії вважає, що позиція Пекіна "не викликає ні схвалення, ні несхвалення, а лише дискомфорт". Він підкреслює, що конфлікт слід розглядати в контексті рішення Північної Кореї відмовитися від спроб об'єднати Корейський півострів.

**Якщо КНДР справді отримає, як прогнозують, технології виробництва МБР із дальністю, що дасть змогу досягати території США, це означатиме високу ймовірність повномасштабного ядерного конфлікту.

Джерело: https://t.me/znua_live/178302

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