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Поліція документує наслідки чергових злочинів росіян

Поліція документує наслідки чергових злочинів росіян

Упродовж доби військові рф, порушуючи закони та звичаї війни, застосували проти мирного населення Харкова та області, авіацію, артилерію, безпілотники. Внаслідок злочинних дій окупантів постраждали 26 цивільних громадян. Поліція задокументувала наслідки чергових злочинів росіян.

▪️м. Харків. 25 листопада, 08:35: ЗРК С-400. Пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, будівлю вишів, адмінібудівлю Центру надання адміністративних послуг, приміщення банку, автомобілі. Постраждали 25 цивільних громадян.

▪️м. Куп'янськ. 25 листопада, 08:40: FPV-дрон: пошкоджено будівлю ліцею. Дістав поранення цивільний чоловік.

▶ ️25 листопада, 09:50: FPV-дрон. Пошкоджено два приватних домоволодіння.

▶ ️25 листопада, 16:32: FPV – дрон. Пошкоджено службовий автомобіль комунального підприємства.

▪️с. Циркуни. 25 листопада, 09:30: FPV-дрон.. Без постраждалих та руйнувань.

▪️с. Великий Бурлук. 25 листопада, 10:00: УМПБ Д-30. Пошкоджено житловий будинок.

▶ ️25 листопада, 10:10: КАБ. Пошкоджено будівлю навчального закладу, адмінбудівлі, магазин, приватні домоволодіння, багатоквартирний будинок.

▪️с. Слатине. 25 листопада, 15:20: КАБ. Пошкоджено приватні домоволодіння.

▪️с. Котляри. 25 листопада, 19:19: БПЛА «Ланцет». Пожежа нежитлової будівлі приватного підприємства. Без постраждалих.

▪️с. Докучаєва. 26 листопада, 01:05 БПЛА "Шахед". Без постраждалих.

▶ ️25 листопада поліцейські здійснили 22 огляди місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 10 кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією російської федерації.

▶ ️З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну харківські слідчі внесли до ЄРДР відомості про 22378 злочинів, пов’язаних зі збройною агресією рф на території Харківської області.

▶ ️Евакуація. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація.

25 листопада силами поліції з небезпечних районів евакуйовано 19 людей:

- з Куп’янського району - 1;

- з Чугуївського району – 2;

- з Ізюмського району – 16.

Всі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102.

Джерело: https://t.me/police_kh_region/33699

Новости портала «Весь Харьков»

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