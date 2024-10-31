«Чутки про бійців з КНДР мають на меті зіштовхнути НАТО з рф на полі бою». Це – неправда

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Брехня: Україна використовує чутки про бійців з Північної Кореї, щоб втягнути НАТО у відкритий конфлікт з росією. Таку маячню тиражує пропаганда з посиланням на інтерв’ю голови Офісу президента Андрія Єрмака італійському виданню «Corriere Della Sera».

Правда: присутність північнокорейських військ на російських базах вже давно не чутки. Про це повідомляють розвідки різних країн та офіційні особи, включно з генсеком НАТО Марком Рютте, міністром оборони США Ллойдом Остіном.

При цьому сама росія, залучивши вояків Кім Чен Ина (вартістю $2000 на місяць) фактично вже втягнула КНДР у війну з Україною. Питання лише часу, коли і де саме вони їх кинуть у бій.

А російський наратив про «втягнення Києвом військ НАТО у війну з росією» просувається ще з початку повномасштабного вторгнення. Для цього використовуються різні приводи: від постачання озброєння та іншої допомоги і надання розвідувальних даних до так званих «найманців з країн-членів Альянсу, які воюють на боці України».

Робиться це для того, щоб пояснити населенню росії, чому так звана «сво», яка починалась з «Київ за три дні», вже триває майже три роки.

Джерело: https://t.me/spravdi/42522

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