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10 найбагатших людей світу збагатилися на понад 500 мільярдів доларів у цьому році: хто у списку

10 найбагатших людей світу збагатилися на понад 500 мільярдів доларів у цьому році: хто у списку

Ілон Маск збагатився на 119 мільярдів доларів у 2024 році. Десять найбагатших людей світу збільшили свої статки на 585 мільярдів доларів завдяки зростанню акцій їхніх компаній.

Власник соціальної платформи X Ілон Маск став багатшим на 119 мільярдів доларів цього року, а 10 найбільших багатіїв збагатилися на 585 мільярдів доларів. Про це пише Business Insider.

Деталі

Як повідомляється, Ілон Маск, Ларрі Еллісон, Дженсен Хуанг і Марк Цукерберг заробили понад $70 млрд кожен.

На верхівці списку багатіїв - Ілон Маск, Джефф Безос і троє спадкоємців Walmart.

Десять осіб збільшили свої статки цього року загалом на $585 млрд - сума, що перевищує ринкову вартість Exxon Mobil ($535 млрд), Oracle ($533 млрд) або Mastercard ($478 млрд).

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg Billionaires Index, до найбільших багатіїв 2024 року належать генеральний директор Tesla Ілон Маск, голова Oracle Ларрі Еллісон, генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг і генеральний директор Meta Марк Цукерберг.

Ажіотаж навколо штучного інтелекту та ажіотаж на ринку після переобрання Дональда Трампа підвищили ціни на акції їхніх компаній, що принесло їм вигоду як найбільшим акціонерам.

Джерело: unn.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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