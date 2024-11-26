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Оновлення Windows 11 може викликати несправності в іграх Ubisoft

Оновлення Windows 11 може викликати несправності в іграх Ubisoft

Після численних скарг користувачів комп’ютерів на оновлення Windows 11 версії 24H2, яке призводить до збоїв в іграх Star Wars Outlaws і Assassin’s Creed, Microsoft вирішила тимчасово його відкликати.

Що ще відомо

Microsoft заявила, що вже працює з Ubisoft, щоб знайти рішення. Компанія також категорично не рекомендує встановлювати оновлення Windows 11 24H2 вручну. Після встановлення апдейта у вас можуть виникнути проблеми з такими іграми:

● Assassin’s Creed Valhalla

● Assassin’s Creed Origins

● Assassin’s Creed Odyssey

● Star Wars Outlaws

● Avatar: Frontiers of Pandora

Зважаючи на все, проблему має вирішити Ubisoft, випустивши патчі для своїх ігор, після чого Microsoft продовжить розгортати оновлення.

Джерело: itechua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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