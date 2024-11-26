Оновлення Windows 11 може викликати несправності в іграх Ubisoft
Після численних скарг користувачів комп’ютерів на оновлення Windows 11 версії 24H2, яке призводить до збоїв в іграх Star Wars Outlaws і Assassin’s Creed, Microsoft вирішила тимчасово його відкликати.
Що ще відомо
Microsoft заявила, що вже працює з Ubisoft, щоб знайти рішення. Компанія також категорично не рекомендує встановлювати оновлення Windows 11 24H2 вручну. Після встановлення апдейта у вас можуть виникнути проблеми з такими іграми:
● Assassin’s Creed Valhalla
● Assassin’s Creed Origins
● Assassin’s Creed Odyssey
● Star Wars Outlaws
● Avatar: Frontiers of Pandora
Зважаючи на все, проблему має вирішити Ubisoft, випустивши патчі для своїх ігор, після чого Microsoft продовжить розгортати оновлення.
Джерело: itechua.com