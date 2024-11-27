Україна готується переконати Трампа, що США мають зберегти підтримку — The Washington Post

На тлі невизначеності, яку несе нове президентство Трампа, деякі співрозмовники видання висловлюють обережний оптимізм з приводу того, що він може діяти швидше і рішучіше, ніж президент Джо Байден.

"Українські посадовці та керівники бізнесу шукають способи переконати Дональда Трампа, що Україна — це не благодійність, а економічно вигідна та геостратегічна можливість, яка у підсумку збагатить і убезпечить Сполучені Штати та їхні інтереси", — йдеться у матеріалі.

Журналісти зауважують, що багато українців ігнорують нещодавні негативні коментарі Трампа на адресу України, фокусуючись натомість на тому, що він став першим американським лідером, який безпосередньо продав Україні летальну зброю — ПТРК Javelin.

Ці комплекси відіграли важливу роль у відбитті російського наступу на Київ у 2022 році.

На цьому наголошує і донедавна очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Попри непередбачуваність Трампа, його президентство може стати початком епохи позитивних змін для України.

Щоб отримати його підтримку, потрібно буде створити ситуації, коли підтримка України буде проєкцією сильних сторін Трампа.

Якщо його мета — проєктувати силу і сказати, що "я кращий за Байдена, він зазнав невдачі, а я закінчив війну", то продаж України — це не шлях уперед", — вважає він.

На думку журналістів, підхід"мир через силу" на тлі формування нової політики США щодо України, має знайти відгук в адміністрації Дональда Трампа.

Але здатність України вплинути на думку Трампа щодо подальших кроків багато в чому залежатиме від особистої здатності президента Володимира Зеленського переконати його.

"Багато чого ляже на плечі Зеленського. Йому доведеться взяти на себе цю роль — стати особистим співрозмовником Трампа.

І я не впевнений, що наразі хтось інший, окрім нього, зможе зробити те, що потрібно", — вважає голова відділу зв'язків з урядом американської НКО Razom, яка підтримує Україну, Скотт Каллінейн.

Видання зауважує, що Зеленский, схоже, вже прийняв цю реальність.

Він поговорив із Трампом одразу після перемоги того на виборах. Ця телефонна розмові відбулася після вересневої зустрічі, на якій Зеленський презентував Трампу План перемоги, що включав розділ про природні ресурси України.

Україна підносить свої ресурси як плідні можливості для американського бізнесу. Наша країна має найбільші газові сховища у Європі, а також поклади корисних копалин, таких як літій, необхідних для виробництва мікрочіпів та електромобілів.

Це може зацікавити Ілона Маска з його бізнесом з виробництва електромобілів.

Покладів літію в Україні вистачить для виробництва 15 млн акумуляторів для електромобілів.

І для західного світу буде краще, щоб ці ресурси залишалися в руках дружньої країни, такої як Україна.

Експерт з української промисловості Володимир Васюк, який консультує Верховну Раду з економічних питань, вважає, що варто скористатися діловим підходом Трампа до міжнародних відносин і укласти угоди з американськими компаніями з видобутку українських корисних копалин, особливо літію.

Найбільше таке родовище розташоване в центральній частині країни, далеко від лінії фронту.

Видання підкреслює, що меседжі України вже дійшли до деяких республіканців, про що свідчить недавня заява впливового сенатора Ліндсі Грема.

Джерело: https://t.me/znua_live/178455

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