Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:38
Просмотров: 24

ЄС надав Україні близько 124 млрд євро підтримки, але цього недостатньо, - заступник голови ЄК

ЄС надав Україні близько 124 млрд євро підтримки, але цього недостатньо, - заступник голови ЄК

● Із цієї суми на військову допомогу було мобілізовано близько 45,5 млрд євро, з яких 6,1 млрд. євро надійшли з Європейського фонду миру.

● До кінця цього року Фонд для України надасть понад 16 мільярдів євро фінансування для задоволення найнагальніших фінансових потреб країни.

● Дідьє Рейндерс заявив, що Україна терміново потребує більше засобів протиповітряної оборони, боєприпасів і далекобійного озброєння.

«Ми повинні збільшити допомогу» Україні, – закликав він

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/64575

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Україна готується переконати Трампа, що США мають зберегти підтримку — The Washington Post
Сегодня 06:28    42
Правоохранители начали расследование по факту расстрела оккупантами 5 пленных военнослужащих ВСУ на Покровском направлении
Сегодня 06:19    42
Міноборони забирає з фронту всі неякісні мінні постріли українського виробництва
Сегодня 06:10    46
Новини
Сегодня 06:00    65
Оперативна інформація станом на 16.00 26.11.2024 щодо російського вторгнення.
26.11.2024 16:36    118
В Мінекономіки розповіли, чому продовжують прогнозувати зростання українського експорту
26.11.2024 10:57    156
СБУ та Нацполіція затримали ще двох підпалювачів, які виконували завдання рф на Київщині та в Сумах
26.11.2024 10:43    143
Розвідники показали дрони, якими ГУР атакує військові об'єкти агресора
26.11.2024 10:30    152
В Україні під санкціями РНБО перебувають 184 вітчизняні компаній: чим займаються
26.11.2024 10:17    127
The Times: путин хочет Украина ограничила размер своей армии и ограничила свои связи с армиями НАТО
26.11.2024 09:53    142
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 