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ЄС надав Україні близько 124 млрд євро підтримки, але цього недостатньо, - заступник голови ЄК
● Із цієї суми на військову допомогу було мобілізовано близько 45,5 млрд євро, з яких 6,1 млрд. євро надійшли з Європейського фонду миру.
● До кінця цього року Фонд для України надасть понад 16 мільярдів євро фінансування для задоволення найнагальніших фінансових потреб країни.
● Дідьє Рейндерс заявив, що Україна терміново потребує більше засобів протиповітряної оборони, боєприпасів і далекобійного озброєння.
«Ми повинні збільшити допомогу» Україні, – закликав він
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/64575