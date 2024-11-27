Нові умови обслуговування X змушують деяких користувачів залишати платформу Ілона Маска

Нові умови обслуговування X, які нещодавно набули чинності, відштовхують деяких користувачів від платформи мікроблогів Ілона Маска.

Нові умови включають широкі дозволи, які вимагають від користувачів дозволу компанії використовувати їхні дані для навчання моделей штучного інтелекту X, а також зобов’язують користувачів відшкодувати збитки на суму до 15 000 доларів США, якщо вони занадто часто використовують платформу.

Умови спонукають деяких давніх користувачів сервісу, як знаменитостей, так і звичайних людей, опублікувати повідомлення про те, що вони переносять свій вміст на інші платформи.

«З нещодавніми та майбутніми змінами в умовах обслуговування — і поверненням нестабільних цифр — я опинилася на роздоріжжі, стикаючись із напрямком, який більше не можу повністю підтримувати», — опублікувала акторка Габріель Юніон на X того самого дня, коли були нові умови. вступила в силу, оголосивши, що вона залишає платформу.

«Я почну згортати свій обліковий запис у Twitter», — написав у дописі користувач із псевдонімом @mplsFietser . «Зміни умов служби для мене — останній цвях у труну».

Незрозуміло, скільки користувачів покинули X саме через нові умови обслуговування компанії, але з початку листопада багато користувачів соціальних мереж звернулися до Bluesky , стартапу мікроблогів, який походить від Twitter, колишньої назви X. Деякі користувачі з новими обліковими записами Bluesky повідомили, що вони перейшли на сервіс через Маска та його підтримку новообраного президента Дональда Трампа.

Згідно з оцінками Sensor Tower, кількість завантажень мобільних додатків Bluesky у США з початку листопада зросла на 651%. У цей же період X і Meta’s

Потоки зросли на 20% і 42% відповідно.

X і Threads мають набагато більшу щомісячну базу користувачів. Хоча Маск заявив у травні, що X має 600 мільйонів користувачів щомісяця, компанія Sensor Tower оцінює X мав 318 мільйонів користувачів щомісяця станом на жовтень. У тому ж місяці Meta повідомила, що у Threads було майже 275 мільйонів користувачів щомісяця. Bluesky повідомив CNBC у четвер, що цього тижня загальна кількість користувачів досягла 21 мільйона.

Ось деякі варті уваги зміни в нових умовах обслуговування X і їх порівняння з умовами конкурентів Bluesky і Threads.

Навчання штучного інтелекту

X потрапив під пильну увагу через свої нові умови, згідно з якими будь-який контент у сервісі можна використовувати безоплатно для навчання великих мовних моделей штучного інтелекту компанії, включно з її чат-ботом Grok.

«Ви погоджуєтеся з тим, що ця ліцензія надає нам право (i) надавати, рекламувати та вдосконалювати Послуги, включно з, наприклад, для використання та навчання наших моделей машинного навчання та штучного інтелекту, генеративного або іншого типу», У термінах X сказано.

Крім того, будь-які «взаємодії користувачів, дані та результати», надані Grok, можна використовувати для того, що він називає «цілями навчання та тонкої настройки», згідно з розділом Grok програми та веб-сайту X. Однак цю функцію можна вимкнути вручну.

Умови X не вказують, чи можна використовувати приватні повідомлення користувачів для навчання моделей ШІ , і компанія не відповіла на запит про коментарі.

«Ви повинні надавати лише той Вміст, яким вам зручно ділитися з іншими», — йдеться в частині умов угоди про надання послуг X.

Хоча нові умови X можуть бути розширеними, політики Meta не відрізняються.

Згідно з даними Центру конфіденційності компанії, виробник Threads використовує «інформацію про продукти та послуги Meta», щоб отримати свої навчальні дані . Це включає «дописи або фотографії та підписи до них». Також немає прямого способу для користувачів за межами Європейського Союзу відмовитися від навчання Meta AI. Відповідно до Центру конфіденційності Meta зберігає навчальні дані «стільки, скільки нам це потрібно в кожному конкретному випадку, щоб переконатися, що модель ШІ працює належним чином, безпечно та ефективно».

Згідно з політикою Meta, приватні повідомлення з друзями чи родиною не використовуються для навчання штучного інтелекту, якщо один із користувачів у чаті не вирішить поділитися цим із моделями, які можуть включати Meta AI та AI Studio.

Bluesky, кількість користувачів якої стрімко зростає з дня виборів, не проводить навчання генеративному штучному інтелекту.

«Ми не використовуємо ваш контент для навчання генеративного штучного інтелекту і не маємо наміру цього робити», — сказав Bluesky у своїй публікації на своїй платформі в п’ятницю, підтвердивши те саме для CNBC.

Штраф

Іншим незвичайним аспектом нових умов X є положення про «штраф». Умови стверджують, що якщо користувачі запитують, переглядають або отримують доступ до понад 1 мільйона публікацій, включаючи відповіді, відео, зображення та інше, протягом будь-якого 24-годинного періоду, вони несуть відповідальність за збитки в розмірі 15 000 доларів США.

Хоча більшість індивідуальних користувачів не легко наблизиться до цього порогу, це положення викликає занепокоєння у деяких, зокрема цифрових дослідників. Для виконання своєї роботи вони покладаються на аналіз більшої кількості загальнодоступних публікацій від таких служб, як X.

Нові умови обслуговування X є ”тривожним кроком, який компанія повинна змінити”, - сказав Алекс Абдо, директор судового процесу Інституту найтської першої поправки при Колумбійському університеті, у жовтневій заяві.

«Громадськість покладається на журналістів і дослідників, щоб зрозуміти, чи і як ці платформи формують публічний дискурс, впливають на наші вибори та деформують наші стосунки», — написав Абдо. «Одним із ефектів нових умов обслуговування X Corp. буде придушення цих досліджень, коли вони нам найбільше потрібні».

Ні Threads, ні Bluesky не мають нічого подібного до положення про штраф X.

Meta та X не відповіли на запити про коментарі.

Джерело: http://internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»