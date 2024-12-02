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Ликвидация террориста, участвовавшего в резне 7 октября, обернулась международным скандалом

Ликвидация террориста, участвовавшего в резне 7 октября, обернулась международным скандалом

Армия обороны Израиля сообщает об успешной ликвидации в секторе Газа террориста, участвовавшего в кровавом мегатеракте 7 октября. Вместе с ним в автомобиле, ставшем объектом авиаудара, убиты еще четыре человека. Чуть позже арабские СМИ сообщили, что трое из них, включая террориста, оказались сотрудниками международной благотворительной организации “Ворлд сентрал китчен” (World Central Kitchen, “Всемирная центральная кухня”).

Инцидент произошел в Хан-Юнисе на юге анклава.

“Террорист длительное время находился под наблюдением военной разведки и ликвидирован только после получения достоверной информации о его местонахождении в режиме реального времени”, – отмечают военные.

В армии допускают, что ликвидированный боевик мог на каком-то этапе после начала войны устроится на работу в гуманитарную организацию, в том числе и для прикрытия. В любом случае, эта информация проверяется, сообщает армейская пресс-служба.

“Мы подчеркиваем, что атакован гражданский автомобиль без опознавательных знаков, следовавший по маршруту, не согласованному, как гуманитарный”, – говорится в официальном заявлении ЦАХАЛа. Сотрудники гуманитарных организаций не впервые становятся жертвами боевых действий в секторе Газа.

Как сообщалось ранее, в ночь на 2 апреля этого года арабоязычные СМИ сообщили о погибших в секторе Газа иностранцах, сотрудниках организации “Ворлд сентрал китчен”, и одном жителе Газы (водителе) при израильском авиаударе по автомобилям в жилом массиве Дир эль-Балах. Речь шла о гражданах Польши, Австралии, Ирландии и Британии. Чуть позже выяснилось, что все они также оказались сотрудниками “Всемирной центральной кухни”.

Напомним, “Ворлд сентрал китчен” — основанная в 2010 году шеф-поваром Хосе Андресом некоммерческая неправительственная организация, занимающаяся организацией питания пострадавших после стихийных бедствий.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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