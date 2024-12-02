Від кібератак до підпалів: для чого росія проводить диверсії в Євроатлантичному регіоні

росія проводить масштабну кампанію саботажу в Європі та посилює ядерний шантаж, заявив глава Служби зовнішньої розвідки Великої Британії Річард Мур. Останніми місяцями спецслужби країн Європи і США повідомляли про численні диверсії, шпигунство і кібератаки, за якими, ймовірно, стоїть росія. Більше деталей — у матеріалі FREEДОМ.

НАТО і західні розвідслужби вважають, що росія стоїть за диверсіями в Євроатлантичному регіоні — від неодноразових кібератак до підпалів.

Керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони ФРН Крістіан Фройдінг заявив, що Німеччина є головною метою гібридних атак росії — через те, що Берлін активно підтримує Київ.

“Ми повністю усвідомлюємо, що з російського погляду, зараз немає миру між росією і Західною Європою або Німеччиною. Міжнародне право, на думку росії, більше не діє. З огляду на те, що Німеччина надає Україні найбільшу підтримку серед європейських держав, ми є головною мішенню для російських гібридних атак, і ми маємо бути готовими до цього”, — сказав Фройдінг у коментарі виданню “Європейська правда”.

Масштаб російської диверсійної діяльності може призвести до того, що НАТО розгляне можливість застосування 5-ї статті статуту Альянсу. Таку думку висловив глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль.

“Нарощування російського військового потенціалу означає, що пряма військова конфронтація з НАТО стає одним із можливих варіантів для кремля. Поки що немає жодних ознак того, що росія має намір вступити у війну, але якщо подібні настрої візьмуть гору в московському уряді, то ризик воєнної конфронтації зростатиме в найближчі роки”, — заявив Каль у коментарі агентству Reuters.

На думку колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа, росіяни диверсійними діями прагнуть відволікати увагу країн, які допомагають Києву.

“Вони хотіли б, щоб зараз різко зменшили підтримку України і відволікати основні країни на інші проблеми. Не тільки теракти, але й економічні внутрішньополітичні питання, де росія має вплив”, — вважає Маломуж.

росія здійснює “разюче нерозважливі” диверсії в Європі, заявив глава Служби зовнішньої розвідки Великої Британії.

москва вдається навіть до ядерного шантажу, щоб утримати союзників Києва від підтримки України. Глава Служби зовнішньої розвідки Великої Британії Річард Мур упевнений: якщо путіна не зупинити, то європейська і трансатлантична безпека опиняться під загрозою.

“Вартість підтримки України добре відома, але ціна відмови від неї буде нескінченно вищою. Якщо путін доб’ється успіху, Китай оцінить наслідки, Північна Корея підбадьориться, а Іран стане ще небезпечнішим”, — акцентував Мур.

На початку жовтня поточного року Рада ЄС затвердила новий режим санкцій, покликаних протидіяти гібридним загрозам росії. Нові правила дають змогу обмежувати діяльність фізичних і юридичних осіб, які підривають безпеку Євросоюзу. Йдеться, зокрема, про протидію втручанню у вибори, саботажу, поширенню дезінформації та кібератакам.

Віцепрем’єр Польщі Кшиштоф Гавковський зазначив, що з 2022 року кількість російських кібератак збільшилася втричі.

“Велика частина [кібератак] явно спрямована на Польщу з росії. рф більше не приховує, що перебуває у стані кібервійни з Польщею. Вони атакують і роблять це навмисно”, — наголосив польський віце-прем’єр-міністр у своєму виступі на конференції Digital Skills Summit.

Країни Євросоюзу після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну все більше уваги приділяють зміцненню обороноздатності. Так, Польща у 2024 році вже витратила на оборону понад 4% ВВП. Це один із найвищих показників серед країн-членів НАТО.

Джерело: uatv.ua

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