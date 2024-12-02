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«росія має суперзброю, щоб відповісти на агресію проти неї». Це – ворожа маячня

«росія має суперзброю, щоб відповісти на агресію проти неї». Це – ворожа маячня

#спростуванняЦентру

Брехня: успішна демонстрація «орєшніка» є найпотужнішим актом сучасної геополітики і він стане саме тією суперзброєю, яка відчутно та невідворотно відповість на ескалацію проти росії. Таку заяву голови ради федерації валентини матвієнко поширюють пропагандистські псевдоЗМІ.

Правда: подібні заяви – це частина пропагандистської кампанії кремля з метою тиску і шантажу на світової спільноти, провокування дестабілізації на Заході та зменшення міжнародної підтримки України.

Те, що росіяни цією балістичною ракетою середньої дальності вдарили по заводу «Південмаш» у Дніпрі, свідчить про їхнє безумство:

- Те, що росіяни використовували її в без’ядерному варіанті – це, як то кажуть, від них попередження про те, що вони з глузду з’їхали, – заявив очільник ГУР Кирило Буданов під час дискусії «Геноцидальні практики рф в Україні: від Голодомору до російсько-української війни».

До слова, зараз «орєшнік» демонструє свою руйнівну дію винятково на економіці росії – експерти фондових ринків заявляють, що російський удар цим типом балістичної ракети по Дніпру посприяв падінню рубля.

Джерело: https://t.me/spravdi/43300

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