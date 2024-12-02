Шмигаль зазначив, що відкриття повітряного простору поки неможливе

Він наголосив, що важливо зосередитися на розвитку альтернативних маршрутів для вантажних і пасажирських перевезень.

Прем’єр-міністр пояснив, що для часткового відкриття повітряного простору потрібна оцінка ризиків і засоби протиповітряної оборони, проте через безпекову ситуацію це поки неможливо.

Шмигаль повідомив, що під час однієї з останніх атак, росіянами було пошкоджено авіаційну інфраструктуру. Постраждали щонайменше 15 цивільних аеропортів

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/53963

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