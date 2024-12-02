"Укренерго" відсудило у "ЛЕО" Григоришина борг, що назбирався після окупації Луганщини

"Національна енергетична компанія "Укренерго" відсудила у ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" стомільйонний борг за надані послуги на території окупованої Луганської області у період з 24 лютого по червень 2022 року.

Про це свідчить рішення суду від 4 листопада

Приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія «Укренерго» звернулося до суду про сплату боргу та штрафних санкцій. Йдеться про виконання вимог договору від 03.05.2019, в зв`язку з чим утворилась заборгованість та нараховані штрафні санкцій за послуги про врегулювання небалансів електричної енергії.

У суді представники ЛЕО зазначили, що обсяги небалансів електричної енергії, на яких формуються розрахунки заборгованості, є недостовірними, а сума заборгованості необґрунтована.

Енергетична компанія послалася на те, що з 24.02.2022 на території Луганської області розпочалися активні бойові дії, рф окупувала територіальні громади Луганщини. російські формування захопили адміністративні будівлі ЛЕО і примусово вилучили майно компанії.

Крім того, військові дії зруйнували електричні мережі, в результаті чого неможливо було постачати електроенергію.

Водночас суд зауважив, що згідно з переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окуповані рф, що був затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 22.12.2022, частина Луганської області була тимчасово окупована не 24.02.2022, а протягом лютого-липня 2022 року. Мова йде про Сєвєродонецький, Старобільський, Сватівський райони.

Тобто суд критично оцінив твердження ЛЕО, що саме з 24.02.2022 воно повністю втратило можливість виконувати спірний договір по всій території Луганської області в повному обсязі.

Суд також відхилив посилання ЛЕО на сертифікат Торгово-промислової палати України від 26.06.2023, яким вона засвідчила форс-мажорні обставини, що унеможливили виконання спірного договору з 24.02.2022.

В результаті суд призначив стягути з ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання":

● заборгованість за фактично надані послуги (основний борг) за період: друга декада березня 2022 по першу декаду травня 2022 включно у розмірі 62,57 млн грн; 4 млн грн (інфляційне збільшення) грн; 510,7 тис грн (3% річних).

● заборгованість за фактично надані послуги (основний борг) за період врегулювання березень, квітень, червень 2022 (корегування/врегулювання), у сумі 51,11 млн грн, 790 тис грн (інфляційне збільшення); 390 тис грн (3% річних).

● заборгованість за фактично надані послуги (основний борг) за врегулювання (корегування) за березень 2022 у сумі: 441 тис грн, 3 тис грн (інфляційне збільшення) грн; 3 тис (3% річних).

ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" входить в групу російського бізнесмена Костянтина Григоришина. Одним з бенефіціарів вказана його менеджерка Олена Уманська. Керівник - Володимир Грицай. У 2022 році компанія змінила місце реєстрації з Луганська на Вінницю.

Джерело: epravda.com.ua

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