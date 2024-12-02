Почему начался Майдан в Украине

Что там происходило, кто стрелял в людей, как всё это переросло в оккупацию частей территорий Украины, а позже вылилось в полномасштабное вторжение стада русских ублюдков в нашу страну.

Что же, сейчас весь мир, из числа тех, кто новости в 2014-м году не смотрел, либо был слишком мал, для того, чтобы интересоваться подобным, может лично посмотреть пример того, как это было на Майдане на примере Грузии. Да, да, именно Грузии.

По видео прошлой ночи, которые продолжают появляться в социальных сетях, мы видим, что это там сейчас избивают людей за то, что они требуют ответов от власти (или думаете, с задержанными чаи распивают?). Это там сейчас власть откладывает вонючие кучки, из-за страха быть свергнутыми. Именно там сейчас по улицам бегают скоординированные и избивающие людей с особой жестокостью особи без опознавательных знаков, но в форме, и которых полицейские "не замечают" (ничего не напоминает? "Несчастных беркутят-курсантов", например).

Я не знаю, есть ли уже убитые протестующие в грузии, если нет, это будет следующим шагом правящей пророссийской партии, которая, могу на бутылку виски поспорить, позвала на помощь зверьё из рашки, они же без опознавательных знаков избивали людей прошлой ночью и продолжают это делать с задержанными. Что дальше? Ну, например "путенпамаги", "рюцкечелюстных защити" и вообще, "путин введи войска".

Я не знаю, сделала ли какие-то выводы грузинская оппозиция на примере Украины (только свержение власти поможет), но очевидно, что Х%#ло их сделало. Заметили, как быстро включился режим жестокости у "спецназа Грузии"? Времени на раскачку - 0

Надеюсь, Грузия не упустит шанса послать россию в трёхбуквенное турне без лубриканта и обратного билета.

Джерело: https://t.me/black_slipper/26460

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