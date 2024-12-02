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Працівники Volkswagen йдуть страйкувати через заплановані автоконцерном скорочення

Працівники Volkswagen йдуть страйкувати через заплановані автоконцерном скорочення

2 грудня працівники Volkswagen розпочнуть страйк, оскільки керівництво автоконцерну не відмовилось від планів звільнень та скорочення зарплати. (https://www.dw.com/uk/na-zavodah-volkswagen-2-grudna-rozpocnutsa-strajki/a-70930990?maca=ukr-Telegram-dw) Три дні тому провалився черговий раунд тарифних перемовин між автогігантом та профспілкою IG Metall.

Цієї ночі минув термін домовленостей між працівниками та керівництвом Volkswagen, які зобов'язують вирішувати трудові суперечки мирним шляхом.

Як повідомлялося раніше, в рамках заходів економії німецький автоконцерн планує закрити щонайменше три заводи в країні і скоротити десятки тисяч робочих місць.

На фото: акція працівників заводу Volkswagen у Цвіккау напередодні завершення так званого мирного періоду 1 грудня

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/29175

Новости портала «Весь Харьков»

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