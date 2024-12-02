Ворог посилює ідеологічний вплив на ТОТ Луганщини пропагандистськими збіговиськами

Шабаш під назвою «міжнародний форум громадянської участі #мывместе-2024» має створити ілюзію підтримки окупантів з боку місцевого населення та формування у світі хибного уявлення щодо інтеграції ТОТ у російське суспільство.

Як зазначили у Центрі національного спротиву, країна-терористка методом залякування і примусу звозитиме на цей «захід» молодь, підприємців та громадських активістів.

Також це дійство з промивання мізків слугуватиме прикриттям для встановлення жорсткого ідеологічного контролю та поширення ворожих наративів, які будуть в основному спрямовані на дискредитацію України.

Джерело: https://t.me/spravdi/43306

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