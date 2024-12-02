Ознака страху перед Україною — фсбшники в Криму видали тираж “фірмових” пропагандистських довідників

На території тимчасово окупованого Криму росіяни надрукували спеціальний тираж пропагандистського записника із емблемою управління фсб, озброєним “зеленим чоловічком”, котом і “щасливою” дівчинкою з квітами.

На перших сторінках росіяни розмістили довідник з телефонними кодами, торговими штрихкодами та іншими відомостями про усі країни світу, крім України.

Кримський “єжєднєвнік” чекістів ― чергове свідчення політики держави-агресора, спрямованої на знищення усіх згадок про Україну на окупованих українських територіях, а ще — ознака страху перед представниками рухом опору на півострові.

Джерело: gur.gov.ua

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