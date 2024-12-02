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Трамп замінить директора ФБР

Трамп замінить директора ФБР

Трамп оголосив, що після вступу на посаду планує замінити чинного директора ФБР Крістофера Рея на Кеша Патела, відомого прихильника конспірологічних теорій про "глибинну державу"

"Кеш – блискучий юрист, слідчий і борець за "Америку понад усе", який присвятив свою кар'єру викриттю корупції, захисту правосуддя і захисту американського народу", – заявив Трамп

Пател став відомим в орбіті Трампа в 2018 році, коли він працював помічником конгресмена Девіна Нуньєса, головного республіканця в комітеті з розвідки Палати представників на той час. Пател зіграв ключову роль у спробах Нуньєса дискредитувати розслідування ФБР щодо допомоги росії в передвиборчій кампанії Трампа в 2016 році.

Пател також відомий своєю схильністю до поширення конспірологічних теорій. Він, зокрема, підтримував недоведені твердження про втручання "глибинної держави" у внутрішню політику США та звинувачення у фальсифікації президентських виборів 2020 року

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/53956

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Темы: США, трамп

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