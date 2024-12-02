Трамп замінить директора ФБР

Трамп оголосив, що після вступу на посаду планує замінити чинного директора ФБР Крістофера Рея на Кеша Патела, відомого прихильника конспірологічних теорій про "глибинну державу"

"Кеш – блискучий юрист, слідчий і борець за "Америку понад усе", який присвятив свою кар'єру викриттю корупції, захисту правосуддя і захисту американського народу", – заявив Трамп

Пател став відомим в орбіті Трампа в 2018 році, коли він працював помічником конгресмена Девіна Нуньєса, головного республіканця в комітеті з розвідки Палати представників на той час. Пател зіграв ключову роль у спробах Нуньєса дискредитувати розслідування ФБР щодо допомоги росії в передвиборчій кампанії Трампа в 2016 році.

Пател також відомий своєю схильністю до поширення конспірологічних теорій. Він, зокрема, підтримував недоведені твердження про втручання "глибинної держави" у внутрішню політику США та звинувачення у фальсифікації президентських виборів 2020 року

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/53956

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