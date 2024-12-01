Саудиты отказались от оборонного пакта с США: виноват, конечно же, Израиль

Саудовская Аравия отказалась заключать оборонный договор с США, условия которого подразумевали нормализацию отношений Эр-Рияда с Иерусалимом, сообщает агентство “Рейтер” со ссылкой саудовских и западных чиновников. Причиной послужили непрекращающиеся боевые действия Израиля в секторе Газа и нежелание еврейского государства создавать себе головную боль в лице палестинского.

Ранее в этом году саудиты смягчил свою позицию по этому вопросу и говорили Вашингтону, что достаточно публичной приверженности Израиля идее создания “двух государств для двух народов”. Однако на фоне “общественного возмущения” страданиями жителей Газы наследный принц Мухаммед бен Салман снова поставил признание Израиля в зависимость от конкретных шагов по созданию “Палестины”.

Теперь Эр-Рияд настаивает на заключении более скромного соглашения о военном сотрудничестве и надеется, что оно будет подписано до того действующий президент США Джо Байдена покинет Белый дом.

Этот усеченный договор включает в себя расширение совместных военных учений, инвестиции Саудовской Аравии в передовые технологии, особенно в беспилотные летательные аппараты, помощь США Эр-Рияду в области кибербезопасности, усиления противоракетной обороны саудитов. О договоре о взаимной обороне, который обязывал бы силы США защищать крупнейшего в мире экспортера нефти в случае иностранного нападения, речь уже не идет.

По словам источников “Рейтера” отмечает, что полномасштабный американо-саудовский оборонный пакт должен был бы пройти через американский Сенат большинством в две трети голосов, но это было бы невозможно, если бы Эр-Рияд не признал Израиль.

В начале ноября сообщалось, что Вашингтон и Эр-Рияд рассматривают возможное соглашении по безопасности, без обязательной нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Администрация Байдена долгое время работала над соглашения о взаимной обороне, которое включало в себя нормализацию отношений Саудовской Аравией с Израилем. Однако переговоры зашли в тупик после резни ХАМАС 7 октября и ответных действий Израиля на теракт.

Между тем, как пишет “Рейтер”, палестинские и некоторые арабские официальные лица крайне обеспокоены тем, что избранный президент Дональд Трамп и его зять Джаред Кушнер — архитектор “сделки века”, смогут убедить Эр-Рияд вернутся к договору о нормализации отношений с Израилем без условий о двух государствах. Хотя руководство Саудовской Аравии решительно выступает за палестинскую государственность, по словам дипломатов, остается неясным, как отреагирует наследный принц, если Трамп возобновит усилия по продвижению своего израильско-палестинского мирного плана 2020 года.

Джерело: nigroll.com

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