Статья про бракованные мины 120-мм

Коротко:

- В январе 2024 года одно из украинских госпредприятий пообещало произвести 500 тысяч мин 120-мм.

- У завода была так себе репутация (срывал контракты, руководство фигурирует в уголовных делах). Отправили комиссию с целью определить, может ли завод в реальности выдать такое количество.

- Проверка показала, что на заводе нет достаточного количества квалифицированных работников, площадок и станков. И что произвести они смогут максимум 250 тыщ мин.

- Но через две недели внезапно появилось дополнение - завод может выпустить аж 670 тыщ мин.

- В итоге был заключен контракт на производство 500 тыщ мин за 10 млрд гривен. Три четвертых суммы (7.5 млрд) перечислили авансом.

- Завод сорвал и этот контракт, выдавая десятки тысяч мин вместо сотен тысяч.

- Осенью поставки стали более массовыми, и одновременно пошли жалобы на качество - мины или не вылетали, или летели куда попало, или не взрывались.

- На конец ноября завод выдал только треть от обещанных 500 тысяч. То есть где-то 170 тысяч.

- Из-за массового брака военные потребовали проверить 100 тысяч мин - почти все осенние поставки.

- Министр стратпромышленности вчера написал, что возврату подлежат 24 тыс мин.

Подробнее, если интересно, в статье https://epravda.com.ua/power/skandalni-mini-dlya-zsu-800234/

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/18776

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