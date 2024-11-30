● Воздушная атака российской армии на объекты в Украине, о которой накануне сообщили Минобороны россии и Владимир путин, является «ужасающей» и «возмутительной», говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованного на сайте Белого дома.

● Жінок братимуть на військовий облік військовозобов’язаних після проходження базової військової служби, – Комітет нацбезпеки рекомендував уряду прийняти законопроект

● Держборг України за місяць зріс на 4,35 мільярди

● Один з кабелів у Балтійському морі відновили. Комунікаційний кабель C-Lion1 фінської компанії Cinia, який сполучав дном Балтійського моря столицю Фінляндії Гельсінкі з німецьким містом Росток, повністю відновили.

● Закон про підвищення податків почне діяти 1 грудня. Про це повідомив Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у себе в Telegram.

● Україна повернула додому тіла ще 502 воїнів. «На щиті» повернулися 397 загиблих оборонців з Донецького напрямку, 24 – з Луганського, 64 – Запорізького напрямку та 17 – з моргів на території рф.

● Мене ніхто не збирається звільняти, – глава ГУР Буданов в коментарі BBC Україна

● Военные Южной Кореи заявили, что поднимали истребители из-за самолетов россии и Китая, передает агентство Ренхап со ссылкой на заявление южнокорейского объединенного комитета начальников штабов. Самолеты вошли в южнокорейскую опознавательной зону ПВО (KADIZ) без предварительного уведомления, нарушения воздушного пространства Южной Кореи не было. Речь идет о пяти китайских и шести российских военных самолетах, отмечает агентство.

● Сирийская оппозиция заявила о захвате всей западной части провинции Алеппо, более 50 поселений и 15 позиции сирийской армии в течение 48 часов. Сирийское государственное телевидение сообщает, что режим Асада в Алеппо пал

● Немецкая партия "Альтернатива для Германии" включила в свою предвыборную программу пункт о возобновлении торговли с рф и поставок российского газа в ФРГ, пишет Der Spiegel.

● В Криму було уражено, імовірно, позицію С-400 "Тріумф". Локація: н.п. Курганне, Сімферопольский район

● «В качестве поражающих элементов были использованы соответствующие поражающие элементы». Так путин ответил на вопрос про то, какая боеголовка была у «Орешника». Он также назвал российские ракеты «продуктами», а их перечень – «меню».

● До росії з Північної Кореї вже переміщено понад 100 артилерійських систем, таку ж кількість балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24, а також понад 5 млн снарядів, повідомляє ГУР

● Более тысячи ТЦ могут закрыться в россии из-за жёсткой политики ЦБ, заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Центры массово покидают арендаторы, а банки предупреждают владельцев предприятий о существенном повышении стоимости ранее выданных кредитов. Если в декабре Центробанк снова поднимет ставку, ТЦ массово начнут заявлять о банкротстве.

● В Магадане на бесплатную премьеру фильма «Это наша земля — Новороссия» блогера Игоря Дадашева пришло 12 человек, однако зал был рассчитан на 430 мест.

● российский производитель майонеза «Эссен Продакшн АГ» уведомил ритейлеров о повышении цен на свою продукцию с 15 декабря

● Роскомнадзор потребовал у YouTube удалить видео про VPN. YouTube пока не удалил более 300 таких материалов, несмотря на требования.

● Кабмин рф расширил перечень стран, подпадающих под продовольственного эмбарго. Теперь в перечень добавлена Новая Зеландия

● В россии с 2025 года вырастет налог на прибыль - с 23% до 25%. А для компании "Транснефть" введен персональный налог - 40%.

● «Иноагентам» запретили получать субсидии на выращивание картофеля в Псковской области

● Загадка от депутата госдуры и олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой: «Как молоко может подорожать из-за того, что доллар вырос?» Подсказка: в 2010 году Журова получила второе высшее образование в Академии государственной службы при Президенте рф по специальности «государственное регулирование рыночной экономики» (с отличием).

● Вояки-добровольцы отряда «Барс‑Белгород» так хорохорились и позировали на камеру пропагандистки ольги курлаевой, что сбили российский беспилотник стоимостью 10 млн рублей.

● Пломбииир!!! В российской колбасе и сосисках стали массово находить запрещенну добавку «мясной клей» - микробная трансглютаминаза.

Новости портала «Весь Харьков»