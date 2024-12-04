То, что вы видите в СМИ под заголовками "опубликован план Келлога" - это не какой-то новый план спецпосланника Трампа по Украине генерала Кита Келлога

Это кто-то достал октябрьский доклад (https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/raport-osw/2024-10-28/nadal-mozna-wygrac-wojne-z-rosja) польского Центра восточных исследований (OSW), который анализировал различные стратегии Запада по противодействию россии, в том числе стратегию Келлога-Флейца. Вот оригинал на польском. (https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/Raport-OSW_Nadal%20mo%C5%BCna%20wygra%C4%87%20wojn%C4%99%20z%20Rosj%C4%85_net.pdf)

Сама стратегия Келлога-Флейца (https://americafirstpolicy.com/issues/america-first-russia-ukraine) вышла ещё 11 апреля 2024 года в его статье для Института политики "Америка прежде всего" (AFPI).

Пункты плана были в том или ином формате известны ранее.

1. Завершить политическую изоляцию россии, установить дипломатический контакт с москвой, прекратить демонизацию путина.

2. Применить давление на москву и Киев, чтобы прекратить огонь и начать мирные переговоры.

3. "Подсластители" для россии:

- Украина не вступает в НАТО в течение 10 лет;

- россия сохраняет оккупированные территории Украины;

- частичное снятие санкции с россии;

- полное снятие санкций и нормализация отношений, если россия согласится на приемлемую для Украины сделку.

4. Методы давления на россию:

- продолжение военной поддержки Украины, усиление её оборонных возможностей;

- долгосрочные гарантии для Украины, в первую очередь, двусторонние.

5. "Подсластители" для Украины:

- Украина не обязана формально признавать аннексию своих территорий, но обязана не пытаться силой изменить статус-кво;

- никаких других ограничений на суверенитет Украины;

- Украина продолжит получать военную помощь от США в форме беспроцентного кредита;

- на нефтегазовую торговлю россии будут наложены пошлины, проценты от которых пойдут на восстановление Украины.

6. Методы давления на Украину:

- приостановить военную помощь в случае отказа от переговоров.

Поляки дают данному плану следующую оценку, крайне трезвую, на мой взгляд:

▪️"кремль полностью осознаёт сложившиеся реалии и убеждён, что динамика политической ситуации, а также восприятие на Западе увеличивает шансы достижения как минимум некоторых своих целей в Украине в краткосрочной перспективе.

▪️НЕ в интересах москвы дать Киеву, в результате прекращения огня, стратегическую паузу, которая поможет ему укрепить государство и интегрироваться в евроатлантические структуры.

▪️Продолжение войны в какой-либо из форм - даже ограниченной - необходимо путинскому режиму, чтобы поддерживать чувство угрозы в качестве инструмента для социального инжиниринга, дисциплинирования элит, а также оправдания экономических проблем.

▪️Следовательно, вероятно, что россия будет искать начало "мирных переговоров" (поляки намеренно берут в кавычки, - прим.) без прекращения боевых действий, а также с продолжением давления на Украину и Запад, рассчитывая, что растущая усталость от конфликта увеличит шансы на выторговывание наиболее благоприятных условий на случай временной заморозки.

▪️Одновременно можно ожидать, что кремль будет и дальше запугивать ключевые западные страны и убеждать их принять российские требования путём дальнейшей эскалации гибридной войны с Западом", - конец доклада. (Сюда и размахивание "Орешником" вписывается, как в воду глядели, - прим.).

И последнее важное замечание.

Стратегия представлена 11 апреля 2024 года, то есть ещё до ультиматума, который выдвинул путин 14 июня 2024. То есть она банально не учитывает изменившиеся с тех пор реалии. Напомню, что 11 апреля 2024 - это ещё до того, как Конгресс одобрил бюджет на $61 млрд для Украины. С тех пор много воды утекло.

Поэтому я бы не стал сегодня анализировать стратегию восьмимесячной давности как актуальный план Келлога. Какие-то пункты из неё могут перекочевать в актуальный план, но новая стратегия явно претерпит изменения.

Поэтому отправная точка остаётся прежней: путин будет добиваться полной капитуляции Украины. Подействуют ли на него методы давления Трампа и подсластители Трампа? Будем верить в чудо, но все реальные признаки указывают на обратное.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/16705

Новости портала «Весь Харьков»