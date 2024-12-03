Комітет ВР з правової політики пропонує новий законопроєкт щодо створення Вищого адміністративного суду

Фундація DEJURE пише, що цей закон може знищити створення незалежного суду та сформує новий ручний.

Загалом у законопроєкті пропонують створення Експертної ради. До неї мають увійти 3 міжнародних та 3 українських експерти, яких призначатиме Рада суддів України (РСУ).

Зокрема, РСУ очолює Богдан Моніч, який мав зв'язки з Головою ОАСКу Павлом Вовком і близьким соратником Януковича Андрієм Портновим.

Також Експертна рада не зможе самостійно обирати кандидатів на посаду суддів. У результаті, це може призвести до закритого та контрольованого процесу.

Нагадаємо, що створення Вищого адмінсуду є вимогою МВФ та ЄС. Дедлайн її виконання — кінець 2024 року.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/50499

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