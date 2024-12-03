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СБУ затримала зрадницю, яка намагалася встановити «відеопастки», щоб коригувати удари рф по Чернігову

СБУ затримала зрадницю, яка намагалася встановити «відеопастки», щоб коригувати удари рф по Чернігову

Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), яка діяла на Чернігівщині. За матеріалами справи, зловмисниця коригувала повітряні атаки рф.

Як встановила військова контррозвідка СБУ, саме за наведенням фігурантки на початку листопада цього року рашисти вдарили по обласному центру двома авіаційними ракетами Х-59.

Ворожою агенткою виявилася місцева мешканка, яку гру рф завербувало через антиукраїнські коментарі в російських Телеграм-каналах.

За наявними даними, для майбутніх коригувань російських ударів ворожа спецслужба визначила їй завдання: встановлювати приховану відеокамеру поблизу потенційних цілей.

За допомогою замаскованої «відеопастки» рашисти хотіли відслідкувати локації української ППО, а після повітряної атаки зафіксувати її наслідки.

Утім, військова контррозвідка СБУ запобігла цьому і затримала зрадницю поблизу її помешкання у Чернігові. У неї вилучено пристрої відеофіксації та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13506

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