Збито 22 ворожі БПЛА
У ніч на 3 грудня 2024 року (із 22.00 2 грудня) з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово – рф. ворог атакував 28-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів.
Станом на 09.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 22 ворожі БпЛА у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
1 безпілотник локаційно втрачено, 2 — вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території. Зафіксовано кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури на Тернопільщині та Рівненщині.
Тримаймо небо!
Разом – до перемоги!
Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu