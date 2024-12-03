У ніч на 3 грудня 2024 року (із 22.00 2 грудня) з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово – рф. ворог атакував 28-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів.

Станом на 09.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 22 ворожі БпЛА у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

1 безпілотник локаційно втрачено, 2 — вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території. Зафіксовано кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури на Тернопільщині та Рівненщині.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

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