Оккупированному Мариуполю грозит коллапс с водоснабжением
Старокрымское водохранилище критически обмелело
Уровень воды упал примерно на 5-6 метров. Это водохранилище не предназначено для устойчивого водоснабжения Мариуполя и всегда было резервным. Однако по оккупации оно стало основным.
В украинском Мариуполе проблема качественного водообеспечения города должна была быть решена благодаря масштабному инвестиционному проекту по модернизации системы водообеспечения и водоотвода. Проект включал строительство фильтровальной станции и реализовался при поддержке Правительства Франции, но вместо этого пришли рашисты и все разваляли.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/46610