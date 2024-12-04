Старокрымское водохранилище критически обмелело

Уровень воды упал примерно на 5-6 метров. Это водохранилище не предназначено для устойчивого водоснабжения Мариуполя и всегда было резервным. Однако по оккупации оно стало основным.

В украинском Мариуполе проблема качественного водообеспечения города должна была быть решена благодаря масштабному инвестиционному проекту по модернизации системы водообеспечения и водоотвода. Проект включал строительство фильтровальной станции и реализовался при поддержке Правительства Франции, но вместо этого пришли рашисты и все разваляли.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/46610

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