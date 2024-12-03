Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:04
Просмотров: 87

Неправда: «влада в Україні втратила свою легітимність»

Неправда: «влада в Україні втратила свою легітимність»

#спростуванняЦентру

Брехня: київська влада, відмовившись від проведення виборів, вже стала нелегітимною, а всі ті, хто зараз виконує її накази, стають співучасниками злочинів. Цю заяву кремлівського диктатора путіна тиражують росЗМІ.

Правда: ідеологему про «нелегітимність» української влади російська пропаганда повторює вже ціле десятиліття.

Збройні сили росії не здатні зламати опір українців на полі бою, тому москва покладає всі свої надії на дестабілізацію тилу. Але ці сподівання марні.

З листопада 2023 року російські спецслужби готували операцію «Майдан-3», яка мала спровокувати в українському тилу «бунт проти узурпатора Зеленського».

Проте навесні 2024 року українці чітко показали свою нечутливість до російських наративів, і операція з тріском провалилася.

Джерело: https://t.me/spravdi/43315

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Григорій Сковорода. 3 грудня - день народження Вільної Людини
Сегодня 10:55    3
3 грудня 1877 року народився Степан Рудницький, вчений, основоположник української географічної науки
Сегодня 10:40    35
росія випереджає НАТО у виробництві зброї для війни в Україні
Сегодня 10:27    57
СБУ та Нацполіція затримали ще дві групи підпалювачів, які намагалися спалити локомотив Укрзалізниці та низку електропідстанцій
Сегодня 10:01    77
Комітет ВР з правової політики пропонує новий законопроєкт щодо створення Вищого адміністративного суду
Сегодня 09:50    71
Німецька компанія Helsing розпочала масове виробництво керованих за допомогою штучного інтелекту бойових безпілотників, які планується постачати Україні
Сегодня 09:39    72
СБУ затримала зрадницю, яка намагалася встановити «відеопастки», щоб коригувати удари рф по Чернігову
Сегодня 09:15    76
Збито 22 ворожі БПЛА
Сегодня 09:09    82
россия применяет в Украине запрещенные боеприпасы
Сегодня 08:54    95
Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО – заява МЗС
Сегодня 08:50    114
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 