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Брехня: київська влада, відмовившись від проведення виборів, вже стала нелегітимною, а всі ті, хто зараз виконує її накази, стають співучасниками злочинів. Цю заяву кремлівського диктатора путіна тиражують росЗМІ.

Правда: ідеологему про «нелегітимність» української влади російська пропаганда повторює вже ціле десятиліття.

Збройні сили росії не здатні зламати опір українців на полі бою, тому москва покладає всі свої надії на дестабілізацію тилу. Але ці сподівання марні.

З листопада 2023 року російські спецслужби готували операцію «Майдан-3», яка мала спровокувати в українському тилу «бунт проти узурпатора Зеленського».

Проте навесні 2024 року українці чітко показали свою нечутливість до російських наративів, і операція з тріском провалилася.

Джерело: https://t.me/spravdi/43315

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