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В Мексике разразился скандал, связанный с россией

В Мексике разразился скандал, связанный с россией

В Мексике разразился скандал из-за ратификации российско-мексиканского соглашения о сотрудничестве в области космических исследований. Местные СМИ заявили, что данное соглашение может способствовать шпионажу.

«Соглашение конкретно предусматривает установку российской системы ГЛОНАСС — российского аналога американской системы глобального позиционирования (GPS) — и электронно-оптической системы для «предотвращения опасных космических ситуаций в Мексике», говорится в документе.

Секретариат иностранных дел Мексики в субботу признал, что соглашения существуют. Президент Лопес Обрадор отрицает, что оно будет использовано в шпионских целях.

При этом он оправдался, что поддерживает нейтральную позицию в войне россии против Украины.

#Мексика #скандал

Джерело: https://t.me/infosprotyv/4243

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