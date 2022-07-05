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У США на параді до Дня незалежності сталася стрілянина, є загиблі

У США на параді до Дня незалежності сталася стрілянина, є загиблі

Щонайменше шестеро людей загинули, два десятки отримали поранення під час стрілянини на параді до Дня незалежності США в містечку Гайленд Парк, штат Іллінойс.

Про це повідомляє телеканал CNN, передає Укрінформ.

«Поліція Гайленд-Парку застосовує заходи реагування на інцидент зі стріляниною, який стався в центрі міста під час параду 4 липня. Інцидент перебуває в активній фазі, тож усім особам рекомендовано сховатися у безпечному місці», - цитує телеканал оголошення муніципалітету.

Тим часом, за інформацією правоохоронців, пошук підозрюваного триває. За попередніми даними, напад здійснив білий чоловік віком 18-20 років, одягнений у світлу футболку.

Очевидці стверджують, що чули гучні звуки, які спочатку сприйняли за петарди, однак потім стало зрозуміло, що стався інцидент із кількома десятками пострілів з вогнепальної зброї.

На місці працюють загони поліції та співробітники ФБР.

UPD У США поліція затримала 22-річного Роберта Крімо, який, імовірно, влаштував у штаті Іллінойс стрілянину в День незалежності, вбивши щонайменше шістьох людей і поранивши тридцятьох.
Поліція повідомила, що підозрюваного помітили у машині поліцейські Північного Чикаго. Коли вони спробували зупинити Крімо, він утік.

Врешті його затримали в понеділок увечері в місті Лейк-Форест недалеко від місця стрілянини, після кількагодинного прочісування околиць.

Як відомо, День незалежності США відзначається щорічно 4 липня на честь прийняття Декларації незалежності США від Великої Британії, яка стала одним з центральних моментів Американської революції 1775-1783 років. Декларація стала першим в історії документом, що проголосив принцип суверенітету як основи державного устрою.

Источник: ukrinform.ua

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