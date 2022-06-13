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У сервісних центрах МВС знову працює електронна черга

У сервісних центрах МВС знову працює електронна черга

Сервісні центри МВС відновили роботу попереднього запису в електронну чергу.

Як повідомляють в Авто24, запис здійснюється через функціонал на сайті “Запис в електронну чергу”. “Сервіс не працював з початку війни через постійні кібератаки сайтів державних структур”, – стверджують у Головному сервісному центрі МВС.

Запис на складання практичного іспиту з водіння можливий через термінал електронної черги, встановлений в приміщенні сервісного центру МВС. За його відсутності – в порядку живої черги.

Источник: mashyna.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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