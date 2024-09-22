Українцям-автомобілістам у ФРН до 1 жовтня необхідно переєструвати свої автівки

Українцям-автомобілістам, які мають тимчасовий захист у Німеччині понад рік, до 1 жовтня необхідно переєструвати свої автівки і поставити їх на облік у ФРН. Як нагадав посол України в Німеччині Олексій Макеєв, 1 жовтня набуває чинності норма про обов'язкову німецьку реєстрацію автомобілів українських біженців.

Насамперед посол зазначив, що у ФРН участь у дорожньому русі транспортного засобу на іноземній реєстрації без його перереєстрації німецькими органами та без зміни номерів не може перевищувати один рік. Утім, німецькі органи влади пішли на поступки українським автовласникам-біженцям, які прибували до ФРН з лютого 2022 року, і двічі подовжували їм дію пільгового режиму спочатку на один рік - до 1 квітня 2024, а потім ще на пів року - до 1 жовтня 2024.

За словами Макеєва, правило про 1 рік залишається чинним. "Тобто, раптом ви виїхали з України, скажімо, влітку 2024, то рік вашого "міжнародного руху" у вас ніхто не забере. І ваш дедлайн перереєстрації буде влітку 2025", - запевнив дипломат.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/27075

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