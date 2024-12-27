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Китай станет электромобильным на 10 лет раньше срока

Китай станет электромобильным на 10 лет раньше срока

Крупнейший в мире авторынок Китая опередит и планы властей, и прежние прогнозы экономистов: в 2025 году он впервые в истории станет электромобильным, пишет Financial Times.

Продажи электромобилей и подзаряжаемых гибридов в стране вырастут примерно на 20% до 12 млн, цитирует газета четыре инвестбанка и группы исследователей. Одновременно продажи обычных автомобилей упадут на 10% до 11 млн.

Еще в 2022 году обычные автомобили обходили электромобили по продажам более чем вдвое: 15 млн против 6 млн соответственно.

Это значит, что официальная цель (50% продаж электромобилей) будет достигнута на 10 лет раньше срока. Причем перелом произойдет за счет китайских производителей: за четыре года доля иностранных брендов на китайском рынке снизилась с 64% до 37%.

По оценке HSBC, в конце этого года на китайский рынок выводилось по одной новой модели отечественных производителей в день.

The Bell (https://t.me/thebell_io/30680)

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/19401

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