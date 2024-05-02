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1 мая 1941 года на Красной площади Сталин принимал высокопоставленных нацистов
Советский Союз и Германия не стесняются показывать своё союзничество.
Советские военные с улыбкой жмут руки гитлеровцам.
Сейчас российская пропаганда не устаёт напоминать, как другие страны сотрудничали с нацистами.
«Сотрудничавших с нацистами» проклинают на все лады.
Но про своё сотрудничество «страна победителей нацизма» почему-то предпочитает не заикаться.
Джерело: https://t.me/slvn_pomet/10471
Темы: історія, німеччина, пропаганда, росія