1 мая 1941 года на Красной площади Сталин принимал высокопоставленных нацистов

Советский Союз и Германия не стесняются показывать своё союзничество.

Советские военные с улыбкой жмут руки гитлеровцам.

Сейчас российская пропаганда не устаёт напоминать, как другие страны сотрудничали с нацистами.

«Сотрудничавших с нацистами» проклинают на все лады.

Но про своё сотрудничество «страна победителей нацизма» почему-то предпочитает не заикаться.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/10471

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