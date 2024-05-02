Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:31
Просмотров: 91

1 мая 1941 года на Красной площади Сталин принимал высокопоставленных нацистов

1 мая 1941 года на Красной площади Сталин принимал высокопоставленных нацистов

Советский Союз и Германия не стесняются показывать своё союзничество.

Советские военные с улыбкой жмут руки гитлеровцам.

Сейчас российская пропаганда не устаёт напоминать, как другие страны сотрудничали с нацистами.

«Сотрудничавших с нацистами» проклинают на все лады.

Но про своё сотрудничество «страна победителей нацизма» почему-то предпочитает не заикаться.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/10471

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Залягти на дно під Луганськом ― найманці з Непалу масово дезертирують з армії рф
Сегодня 09:26    7
дугін розповів Карлсону про шкоду лібералізму
Сегодня 09:15    30
ГУР сообщило количество ракет «циркон», «оникс», «калибр» и Х-69 в россии
Сегодня 09:04    66
Пекін прийняв делегацію ХАМАС того ж дня, коли держсекретар США Етоні Блінкен залишив Китай
Сегодня 08:52    63
СБУ повідомила про підозру підсанкційному митрополиту УПЦ (МП) із Запоріжжя, який провокував релігійну ненависть
Сегодня 08:41    61
роспропаганда звинувачує США у трагедії в Одесі. Дайджест Центру стратегічних комунікацій
Сегодня 08:11    94
Україна отримала від деяких західних партнерів зброю із дозволом бити по рф - міністерка закордонних справ Латвії
Сегодня 07:23    93
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.24 орієнтовно
Сегодня 07:19    103
Голові Rheinmetall Паппергеру через допомогу Україні підпалили дачу в Німеччині, - Bild
Сегодня 07:14    110
Атака балістичними ракетами по Нової почті в Одесі
Сегодня 07:11    110
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 