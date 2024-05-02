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У Міноборони працюють над обмеженням супутникової зйомки території України

У Міноборони працюють над обмеженням супутникової зйомки території України

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко:

Для цього МОУ співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній, назва якої не розголошується з міркувань безпеки.

"Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом.

Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами і спільно реалізувати механізм щодо обмеження зйомок нашої території.

Ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній", — підкреслила Черногоренко.

Джерело: https://t.me/znua_live/146289

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