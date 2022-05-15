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Скрепная шиза в Туркменистане продолжается: начались задержания людей, которые держатся за руки

Скрепная шиза в Туркменистане продолжается: начались задержания людей, которые держатся за руки

В туркменском городе Мары десятки пар были задержаны за то, что держались за руки в общественных местах. Полиция обвинила задержанных в нарушении «традиционных общественных устоев».

В отделение их доставляли в наручниках, там задержанным женщинам была прочитана лекция о том, что они «нарушили приличия, когда держались за руки с мужчинами».

Ждём, когда обязательным станет ношении паранджи.

Источник: https://t.me/truexanewsua/46787

Новости портала «Весь Харьков»

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