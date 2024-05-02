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У Європарламенті запропонували позбавити Грузію статусу кандидата на членство в ЄС

У Європарламенті запропонували позбавити Грузію статусу кандидата на членство в ЄС

Це пов'язано із застосуванням силовиками насильства під час протестів проти закону про «іноагентів».

Євродепутатка Віола фон Крамон заявила, що насильство має зіткнутися з конкретними наслідками. Також вона запропонувала зупинити європейське фінансування проєктів Грузії, запровадити санкції проти проросійського олігарха і фактичного керівника партії влади Бідзіни Іванішвілі та заборонити в'їзд для депутатів, які голосували за цей законопроєкт.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/52968

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