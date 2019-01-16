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Задержан один из напавших на харьковского полицейского

Задержан один из напавших на харьковского полицейского

Полиция нашла и задержала одного из напавших на офицера полиции в Харькове.

Об этом сообщает Police Control Ukraine.

По их информации, полицейские нашли и арестовали одного из напавших на офицера полиции.

Заказчик нападения также уже известен полиции.

Напомним, сегодня утром на улице Краснодарской в Харькове двое неизвестных в «балаклавах» совершили нападение на офицера полиции Алексея Логвиненко.

Двое неизвестных подошли к полицейскому, когда он выходил из подъезда.

Нападавшие ударили мужчину и сделали несколько выстрелов из неустановленного оружия в область головы, после чего немедленно скрылись с места происшествия на автомобиле Дэу темного цвета.

Пострадавшего офицера полиции с ранениями головы и шеи доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Сейчас его оперируют, он находится на искусственной вентиляции легких. Состояние его тяжелое, отметили медики.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Агентство Телевидения Новости

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