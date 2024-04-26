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З нічного домашнього арешту на тримання під вартою – ВАКС

З нічного домашнього арешту на тримання під вартою – ВАКС

25 квітня 2024 року Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП на рішення слідчого судді від 03.04.2024, яким до одного зі співучасників схеми надання неправомірної вигоди Віце-прем’єр Міністру застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Колегія суддів АП ВАКС погодилась з доводами прокурора САП, скасувала ухвалу слідчого судді та постановила нову, якою змінила підозрюваному запобіжний захід з нічного домашнього арешту на тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн грн застави.

Деталі справи:

28.03.2024 САП та НАБУ повідомили про підозру пособнику директорки державного підприємства та фактичного власника приватного товариства-забудовника, яких викрито на наданні неправомірної вигоди Віце-прем’єр Міністру. Дії особи кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 358 КК України.

▶ ️Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2190

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