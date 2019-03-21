В Краснокутском районе задержали нелегала

Профилактические мероприятия по надзору и контролю за соблюдением законодательства в миграционной сфере продлятся до 31 мая.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области.

Так, факт нелегального пребывания иностранца на территории Краснокутского района зафиксировали участковые офицеры полиции. Правонарушителем оказался 46-летний гражданин Узбекистана, который жил в селе Пархомовка без соответствующих документов.

Относительно иностранца составлен административный протокол по статье "нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины" КУоАП. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 510 до 850 гривен.

Агентство Телевидения Новости