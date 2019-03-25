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НКРЭ КП одобрил инвестиционную программу "Харьковоблэнерго"

НКРЭ КП одобрил инвестиционную программу Харьковоблэнерго

19 марта текущего года НКРЭ КП одобрил АО "Харьковоблэнерго" инвестиционную программу на сумму более 271 млн. грн.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Как отметили в АО "Харьковоблэнерго", за последние годы возник ряд проблем, которые требуют обеспечения стабильного развития энергетического хозяйства.

В частности, речь идет о высоком проценте износа основных фондов: более 60 % всех линий электропередачи и оборудования подстанций находится в эксплуатации более 40 лет.

По мнению энергетиков, одной из причин является систематическое невыполнение инвестиционной программы с 2015 по 2018 годы.

Финансирование развития технической составляющей предприятия в этот период колебалось вокруг 3-4 %. В итоге со стороны НКРЕКП на сумму около 455 млн. грн уменьшился объем средств, которые должно было получить облэнерго на ведение своей хозяйственной деятельности в течение 2019-2020 годов.

В конце концов "голодный паек" привел к увеличению затрат на ремонты и техническое обслуживание оборудования. Из-за старения трансформаторных подстанций, элементов линий электропередачи возросла аварийность и технологические потери электроэнергии на ее транспортировку.

При составлении инвестиционной программы 2019 приоритетами стали замена морально и технически устаревших устройств релейной защиты на современные микропроцессорные, развитие телемеханизации, внедрение IP-телефонии, модернизация сети передачи данных (оптоволоконная связь) для удаленных объектов.

Также предприятию необходимо приобрести современную автомобильную технику, которая позволит с меньшими временными затратами ликвидировать аварийные ситуации, "вооружить" технические подразделения  новым диагностическим, испытательным и метрологическим оборудованием для своевременного выявления неисправностей в электрических сетях.

В свою очередь, внедрение колл-центра для обслуживания потребителей позволит оперативно предоставлять им исчерпывающую информацию по всем вопросам и мгновенно реагировать на сообщения об аварийных отключениях, отметили на предприятии.

Смена осенью прошлого года топ-менеджмента АО "Харьковоблэнерго" привела к тому, что в текущем году предприятие опережает выполнение плановых мероприятий инвестиционной программы. По результатам первого квартала 2019 года этот показатель составляет 126 %.

В рамках выполнения инвестиционной программы уже профинансировано более 60 млн. грн.

Наиболее важными мероприятиями, по данным "Харьковоблэнерго", станет замена в Харькове аварийных опор на воздушных линиях 110 кВ "ТЭЦ-3 — ХТЗ-2 — ХТЗ-3", "ТЭЦ -3 — Серп и Молот", "Ивановка — Павлово Поле" и др.

Кроме того, специалисты-энергетики выполнят техническое переоснащение кабельных сетей подстанций "Левада", "Жуковского", "Южкабель", "Сокольники".

Также на подстанциях "Липцы", "Старый Салтов", "Богодухов" масляные выключатели заменят на элегазовые и модернизируют распределительные пункты в Харькове путем прокладки кабельных линий.

Как отметили в компании, реализация инвестиционной программы АО "Харьковоблэнерго" станет надежным энергетическим фундаментом для развития Харьковского региона.

 

Агентство Телевидения Новости

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