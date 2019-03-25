НКРЭ КП одобрил инвестиционную программу "Харьковоблэнерго"

19 марта текущего года НКРЭ КП одобрил АО "Харьковоблэнерго" инвестиционную программу на сумму более 271 млн. грн.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Как отметили в АО "Харьковоблэнерго", за последние годы возник ряд проблем, которые требуют обеспечения стабильного развития энергетического хозяйства.

В частности, речь идет о высоком проценте износа основных фондов: более 60 % всех линий электропередачи и оборудования подстанций находится в эксплуатации более 40 лет.

По мнению энергетиков, одной из причин является систематическое невыполнение инвестиционной программы с 2015 по 2018 годы.

Финансирование развития технической составляющей предприятия в этот период колебалось вокруг 3-4 %. В итоге со стороны НКРЕКП на сумму около 455 млн. грн уменьшился объем средств, которые должно было получить облэнерго на ведение своей хозяйственной деятельности в течение 2019-2020 годов.

В конце концов "голодный паек" привел к увеличению затрат на ремонты и техническое обслуживание оборудования. Из-за старения трансформаторных подстанций, элементов линий электропередачи возросла аварийность и технологические потери электроэнергии на ее транспортировку.

При составлении инвестиционной программы 2019 приоритетами стали замена морально и технически устаревших устройств релейной защиты на современные микропроцессорные, развитие телемеханизации, внедрение IP-телефонии, модернизация сети передачи данных (оптоволоконная связь) для удаленных объектов.

Также предприятию необходимо приобрести современную автомобильную технику, которая позволит с меньшими временными затратами ликвидировать аварийные ситуации, "вооружить" технические подразделения новым диагностическим, испытательным и метрологическим оборудованием для своевременного выявления неисправностей в электрических сетях.

В свою очередь, внедрение колл-центра для обслуживания потребителей позволит оперативно предоставлять им исчерпывающую информацию по всем вопросам и мгновенно реагировать на сообщения об аварийных отключениях, отметили на предприятии.

Смена осенью прошлого года топ-менеджмента АО "Харьковоблэнерго" привела к тому, что в текущем году предприятие опережает выполнение плановых мероприятий инвестиционной программы. По результатам первого квартала 2019 года этот показатель составляет 126 %.

В рамках выполнения инвестиционной программы уже профинансировано более 60 млн. грн.

Наиболее важными мероприятиями, по данным "Харьковоблэнерго", станет замена в Харькове аварийных опор на воздушных линиях 110 кВ "ТЭЦ-3 — ХТЗ-2 — ХТЗ-3", "ТЭЦ -3 — Серп и Молот", "Ивановка — Павлово Поле" и др.

Кроме того, специалисты-энергетики выполнят техническое переоснащение кабельных сетей подстанций "Левада", "Жуковского", "Южкабель", "Сокольники".

Также на подстанциях "Липцы", "Старый Салтов", "Богодухов" масляные выключатели заменят на элегазовые и модернизируют распределительные пункты в Харькове путем прокладки кабельных линий.

Как отметили в компании, реализация инвестиционной программы АО "Харьковоблэнерго" станет надежным энергетическим фундаментом для развития Харьковского региона.

Агентство Телевидения Новости