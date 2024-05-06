Україні передадуть прототипи артилерійських снарядів дальністю польоту 100 кілометрів, - гендиректор німецького збройового гіганта Rheinmetall Армін Паппергер.

«Наразі компанія зосереджена на виробництві артилерійських боєприпасів. Артилерія змінює правила гри. росія випускає велику кількість снарядів. Україна, з іншого боку, може відповісти на ці атаки лише обмеженою мірою через їх брак. Західний світ виявився не готовим до звичайної війни», - зазначив Паппергер.

До повномасштабного вторгнення в Україну річна потужність Rheinmetall становила близько 70 тисяч снарядів. У 2024 році група DAX очікує від концерну вже 700 000 снарядів, а в "середньостроковій перспективі" - близько 1,1 млн. на рік.

Найсучасніші 155-мм снаряди, які Україна мала на озброєнні до сьогодні, – були боєприпаси Vulcano у різних модифікаціях. Зокрема: Vulcano 155 BER - з дальністю польоту близько 50 км, а також Vulcano 155 GPS/SAL з дальністю в 70 км. Проте загалом таких снарядів було поставлено Києву лише кілька сотень.

Джерело: https://t.me/c/1496296645/19043

Новости портала «Весь Харьков»