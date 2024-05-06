Готується єдиний документ для військовозобов'язаного

Зараз опрацьовується нормативно-правова база, за якою видаватимуть єдиний документ для військовозобов'язаного, резервіста, призовника, — представник Генштабу ЗСУ Юрій Глущенков.

"Ті документи, які були видані до набрання чинності законом 3633 від 11 квітня 2024 року, відомим у суспільстві як закон про мобілізацію, залишаються чинними. У ці документи буде внесено відповідні відмітки", — заявив Глущенков.

Зміни наберуть чинності після затвердження Кабміном постанови уряду про новий військово-обліковий документ.

"З настанням чинності постанови Кабміна, громадянам, у яких немає ВОД (військово-обліковий документ), видаватиметься (новий) документ встановленого зразка. А ті, хто вже мають ВОД, які видані до набрання чинності законом, є дійсними", — наголосив речник Генштабу.

Джерело: https://t.me/znua_live/146904

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