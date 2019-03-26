СБУ разоблачила незаконные поставки газа из России в ОРДО

Правоохранители Харьковской области блокировали механизм финансирования террористической организации «ДНР» в результате противоправных поставок сжиженного газа из РФ на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали незаконный бизнес два уроженца Донецкой области, которые переехали в Харьков.

С 2014 года через подконтрольные коммерческие структуры они поставляли боевикам газ через неконтролируемый участок границы.

Часть ввезенного топлива напрямую поступала незаконным вооруженным формированием так называемой «ДНР».

С реализованного газа дельцы платили «налоги» фейковой республике.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Харькове, им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости