Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:16
Просмотров: 34

СБУ разоблачила незаконные поставки газа из России в ОРДО

СБУ разоблачила незаконные поставки газа из России в ОРДО

Правоохранители Харьковской области блокировали механизм финансирования террористической организации «ДНР» в результате противоправных поставок сжиженного газа из РФ на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали незаконный бизнес два уроженца Донецкой области, которые переехали в Харьков.

С 2014 года через подконтрольные коммерческие структуры они поставляли боевикам газ через неконтролируемый участок границы.

Часть ввезенного топлива напрямую поступала незаконным вооруженным формированием так называемой «ДНР».

С реализованного газа дельцы платили «налоги» фейковой республике.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Харькове, им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 