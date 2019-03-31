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ЦИК опубликовал данные о явке на выборы на Харьковщине по состоянию на 15:00
В Харьковской области на выборах президента Украины по состоянию на 15:00 уже проголосовали 44,61% избирателей.
Такие данные опубликованы на сайте Центризбиркома.
На ресурсе содержатся сведения по 1 округу из 14-ти в Харьковской области.
В целом по Украине по состоянию на 15.00 явка составляет 43,86% избирателей.
Вместе с тем Центризбирком оповещает о том, что сведения об активности участия избирателей в голосовании являются предварительными, оперативно собранными путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий.
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