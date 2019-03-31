Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:30
Просмотров: 311

ЦИК опубликовал данные о явке на выборы на Харьковщине по состоянию на 15:00

ЦИК опубликовал данные о явке на выборы на Харьковщине по состоянию на 15:00

В Харьковской области на выборах президента Украины по состоянию на 15:00 уже проголосовали 44,61% избирателей.

Такие данные опубликованы на сайте Центризбиркома.

На ресурсе содержатся сведения по 1 округу из 14-ти в Харьковской области.

В целом по Украине по состоянию на 15.00 явка составляет 43,86% избирателей.

Вместе с тем Центризбирком оповещает о том, что сведения об активности участия избирателей в голосовании являются предварительными, оперативно собранными путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 