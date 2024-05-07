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У Харкові через сильний вітер замінили прапор на головному флагштоку міста

У Харкові через сильний вітер замінили прапор на головному флагштоку міста

Через погіршення погодних умов та сильний вітер у Харкові замінили державний прапор на головному флагштоку міста на менший.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За інформацією Харківського регіонального центру з гідрометеорології, вдень 7 травня у Харкові очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер південно-західний з переходом у північно-західний, 7-12 м/с; вранці та вдень пориви та шквали 15-20 м/с.

Агентство Телевидения Новости

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