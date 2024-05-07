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Що робити Україні, яка мала нещастя бути найближчою сусідкою цього божевільного монстра з ядерною зброєю?

Що робити Україні, яка мала нещастя бути найближчою сусідкою цього божевільного монстра з ядерною зброєю?

The Washington Post вважає, що кремль розпочав формування ультраконсервативного, пуританського суспільства, мобілізованого проти ліберальних свобод і особливо ворожого до геїв та трансгендерів.

Також розпочалася перебудова освіти на всіх рівнях з метою виховання нового покоління турбопатріотів. Культурне життя стерилізоване за допомогою чорних списків ліберальних та антивоєнних виконавців.

Відмова від прав жінок, пропаганда про необхідність народжувати рано і часто та обмеження доступу до абортів також є новою тенденцією. Історія переписується у руслі прославлення Сталіна.

У росії створюється нова, мілітаризована еліта, учених звинувачують у держзрадах, а критиків прирівнюють до терористів та екстремістів.

І що з цим робити Україні, яка мала нещастя бути найближчою сусідкою цього божевільного монстра з ядерною зброєю?

Джерело: https://t.me/c/1496296645/19053

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