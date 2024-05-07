Країни Європейського Союзу могли б купувати зброю для України в українських підприємствах оборонного комплексу

Таким чином засоби ведення війни максимально швидко попадали б на фронт, — очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна.

ЄС має бути більш винахідливим та реалізовувати нові шляхи для доставки військової підтримки в Україну.

"Данія показала приклад, розпочавши шлях прямого інвестування в українську оборонну індустрію. Це шлях, яким потрібно йти. Закупівля обладнання в українських компаній чи у спільних європейських та українських підприємств, створених в Україні, це варіант, який ми будемо вивчати разом із країнами-членами.

Якщо обладнання, якого нагально потребує Україна, може бути швидко виготовлене українською оборонною промисловістю, то я скажу — давайте купувати у них. Давайте допоможемо їм виробляти (обладнання) вдома", — заявив Боррель.

На Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна присутні понад 140 компаній з 25 країн-членів ЄС, зазначив Боррель.

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Європейський Союз працює над відкриттям Офісу оборонних інновацій у Києві, — єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна.

За словами Бретона, ця робота узгоджується із нещодавно ухваленою в ЄС новою стратегією у сфері оборонної індустрії.

"Стратегія покликана не тільки підтримати європейську оборонну готовність, але також посилити зв'язки між європейською та українською оборонними індустріями", — заявив Бретон.

Він наголосив, що чітким пріоритетом нової стратегія є подальший розвиток співпраці.

"Ось чому ми відкриємо Офіс оборонних інновацій у Києві — щоб створити міст між інноваційними стартапами у ЄС та українськими компаніями і Збройними силами, щоб європейські стартапи могли допомогти українським солдатам на полі бою. І я радий, що практична робота із виконання цього завдання вже почалась", — наголосив Бретон.

Перед початком форуму міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін заявив, що наразі ведеться робота на формуванням задач і структури Офісу.

Джерело: https://t.me/znua_live/147047

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